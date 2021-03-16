إنفانتينو يهنئ لقجع بعد انتخابه في مجلس الفيفا

جدة - عبدالحي حسين - هنأ جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “FIFA”، فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بعد انتخابه في مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، على هامش الجمعية العمومية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم 43، التي أقيمت في مدينة الرباط.

وقال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، في رسالة، وجهها إلى رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم: ”ليس لدي أدنى شك أن تجربتكم، ومعرفتكم في تدبير الشأن الكروي، والرياضي، ناهيك عن شغفكم، والإجماع حولكم، وميزة شخصيتكم، ستساعدكم على رفع كل التحديات المستقبلية في خدمة كرة القدم العالمية”.

وأكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، في الرسالة ذاتها: ”أنا مقتنع أكثر بعضويتكم في مجلس الاتحاد الدولي، أنكم ستساهمون في تدبير الشأن الكروي العالمي، خصوصا في استمرارية تطوير رياضتنا”.

وأضاف جياني إنفانتينو: ”أتطلع إلى العمل معكم بالفعل في اجتماع مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم المقبل، الذي سيعقد عبر تقنية المناظرة المرئية، يوم الجمعة 19 مارس”.

وختم إنفانتينو، رسالته: ”أتمنى لكم التوفيق، والشجاعة، والنجاح في كل التحديات، التي ستواجهك في مهمتك الجديدة“.