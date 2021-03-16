قطعوا 25 كيلومترا على الأقدام.. مواطنون وأطفال يطالبون بإصلاح الطريق ضواحي بني ملال- صور

جدة - عبدالحي حسين - قطع العشرات من المواطنين، اليوم الاثنين، أزيد من 25 كيلومترا من المشي في اتجاه ولاية بني ملال، للمطالبة بإصلاح الطريق وتأهيلها لسكان جماعة سيدي جابر ضواحي بني ملال.

وأوضح عبدالكريم العطاوي لـ”اليوم 24″، وهو من سكان المنطقة، أن الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء، أنهت أشغال تهيئة قناة الصرف الصحي دون أن تصلح المسلك وتركت السكان يغرقون في الأوحال، ما ضاعف من معاناتهم، خصوصا التلاميذ، الذين يجدون صعوبات كبيرة في الذهاب إلى المدرسة.

وحمّل العطاوي المسؤولية لرئيس جماعة سيدي جابر، الذي لم يتفاعل مع السكان، على حد قوله، مضيفا أن هذه الخطوة الاحتجاجية جاءت لتنبيه المسؤولين بمعاناة السكان اليومية مع هذا المسلك، بعد إغلاق كافة الأبواب أمامهم.

وأضاف المتحدث نفسه أن نساء وأطفال المنطقة قطعوا أزيد من 25 كيلومترا، في مسيرة احتجاجية، للمطالبة بالاستجابة الفورية لمطالبهم.