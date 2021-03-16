شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيل توقع اتفاقا مع «فايزر» لشراء 100 مليون جرعة لقاح والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مصدر مطلع أمس الاثنين، إن البرازيل وقًعت اتفاقا مع شركة فايزر الأمريكية لشراء 100 مليون جرعة من لقاحها المضاد لكوفيد-19.

وكان الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو قد شارك شخصيا في اتصال بالفيديو مع مديرين في فايزر وتوصلوا إلى اتفاق شفهي لشراء اللقاح.

وأُعلن عن عدد قياسي لوفيات كوفيد-19 على مدار الأسبوع المنصرم وتوشك منظومة المستشفيات في البلد الواقع في أمريكا الجنوبية على الانهيار وهو ما أثار تحذيرات من منظمة الصحة العالمية من انتشار محتمل للمرض في المنطقة وتسبب في تجديد إجراءات العزل العام في معظم البلاد.