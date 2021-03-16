السودان: عدم التزام إثيوبيا باتفاق ملزم لملء سد النهضة سيكون له عواقب وخيمة



الشارقة - اميمة ياسر -

قالت الخارجية السودانية، إن عدم التزام إثيوبيا باتفاق ملزم لملء سد النهضة سيكون له عواقب وخيمة، وذلك وفقًا لما نشرته العربية في خبر عاجل.

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، إن السودان يشعر بقلق إزاء تصريحات إثيوبيا بعزمها القيام بالملء الثاني لسد النهضة دون اتفاق ملزم.

وأضاف حمدوك، في تصريحات نقلتها “سكاي نيوز عربية”، مساء الاثنين، أنه يجب تغيير النهج المُتبع في مفاوضات سد النهضة والذي أدى إلى عدم التوصل لاتفاق، داعيا إلى تأسيس نهج يقوم على وجود الشركاء الدوليين للاستفادة من جولات التفاوض السابقة.

وأكد أن اللجنة الرباعية التي اقترحتها مصر والسودان للتوسط في حل أزمة سد النهضة، من شأنها أن تقدم دعما دوليا وإقليميا وتشكل ضمانة لبناء الثقة، مضيفا أن الرباعية تهدف لتعزيز دور الاتحاد الإفريقي في المفاوضات وهي ليست بديلا عنه.

وكانت مصر والسودان اقترحتا تشكيل لجنة رباعية تضم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، للتوسط في حل أزومة سد النهضة، وهو الاقتراح الذي ما زالت إثيوبيا ترفضه.

وفي سياق آخر، تقدمت السودان رسميًّا بوساطة رباعية دولية لحل الخلاف مع إثيوبيا حول سد النهضة، حسب ما ذكرت العربية في خبر عاجل لها، منذ قليل.

ورفض رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك مبدأ تقاسم المياه في المفاوضات حول سد النهضة، مطالباً من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والإفريقي والأمم المتحدة التدخل لحل أزمة السد.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أكد أن مصر تدعم السودان من خلال التعاون والتنسيق في كافة الملفات محل الاهتمام المتبادل بين البلدين.

جاء ذلك خلال استقبال السيسي رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك في زيارة رسمية للوفد السوداني إلى مصر منذ أيام.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن اللقاء استعرض آخر التطورات والجهود المشتركة بين مصر والسودان فيما يتعلق بقضية سد النهضة.

وتابع متحدث الرئاسة أنه تم التوافق على تعزيز الاتصالات لتفعيل المقترح السوداني بتشكيل رباعية دولية للتوصل لاتفاق قانوني شامل وملزم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.