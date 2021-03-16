الملكة إليزابيث راكعة على رقبة ميجان ميركل..شارلي إيبدو تثير غضب البريطانيين بكاريكاتير

الشارقة - اميمة ياسر - أثارت مجلة "شارلي إبدو" الفرنسية الساخرة موجة غضب في بريطانيا بسبب نشر رسم كاريكاتوري يصور الملكة إليزابيث الثانية تجثو بركبتها على رقبة دوقة ساسكس ميجان ماركل، مصحوبا بكلمات "لا أستطيع التنفس"، في تشبيه بحادثة مقتل الأمريكي الأسود جورج فلويد على يد الشرطة في مايو 2020.

قناة "الغد""، تناولت تقريرًا مصورًا لها، بأن رسم كاريكاتيري من صحيفة شارلي إيبدو يصور ملكة بريطانيا راكعة على رقبة ميجان ميركل بنفس طريقة قتل جورج فلويد على يد الشرطة.

وأشار التقرير، إلى أن الصحيفة كتبت تعليقا على الكاريكاتير بالفرنسية "لماذا غادرت ميركل باكنجهام؟"، لأنها لا تستطيع التنفس.. لا أستطيع التنفس آخر ما قاله فلويد الكلمات تحولت إلى شعار لمناهضة العنصرية في أمريكا .



وأوضح التقرير، أنه في أول ظهور لميركل وزوجها فتحا النيران على العائلة الملكية بسبب العنصرية، وبرغم تعاطف الكثيرين مع ميجان.. كثيرون عبروا عن استيائهم من الصحيفة، لاستغلالها حادث وفاة فوليد من أجل جني المال.