شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. 8 مؤشرات إيجابية جديدة عن الاقتصاد المصرى..أبرزها زيادة معدل النمو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضمن التقرير الأخير لوزارة المالية، عدد كبير من المؤشرات الإيجابية بشأن الاقتصاد المصرى، واستند التقرير على مؤشرات أفصح عنها صندوق النقد الدولى عن مصر، خاصة قدرته على مواجهة أزمة كورونا فى الوقت الذى تضررت فيه اقتصاديات كبرى، وهو الأمر الذى ساعد كثيرا فى إعلان نظرة متفائلة وإيجابية وتجنيب سيناريوهات سيئة شهدتها بعض الدول بسبب كورونا، وفيما يلى 8 أرقام هامة تشمل مؤشرات إيجابية عن الاقتصاد المصرى: