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حكومة الأردن تدين تصعيد مليشيات الحوثي تجاه المناطق المدنية في السعودية

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الإثنين 15 مارس 2021

أدانت حكومة الأردن اليوم الاثنين، تصعيد مليشيات الحوثي الإرهابية تجاه المناطق المدنية في المملكة العربية السعودية.

 

وأسقطت قوات التحالف العربي، في وقت سابق، طائرة مُسيرة بدون طيار أطلقتها مليشيا الحوثي الإرهابية تجاه مدينة خميس مشيط، جنوب المملكة.

 

وعبر الناطق باسم وزارة الخارجية الأردنية، السفير ضيف الله الفايز، عن إدانة الأردن للتصعيد الخطير والممنهج.

 

وشدد على موقف الأردن الثابت من استنكار هذه الأفعال الإرهابية المتكررة في استهداف المناطق المدنية.

 

وجدد تضامن بلاده مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أمنها وأمن شعبها.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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