فاطمة بنت مبارك: أطفالنا شركاء بصنع القرار وحقوقهم في صدارة أولوياتنا

محمد الفلاح - الإثنين 15 مارس 2021

هنأت رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، "أم الإمارات"، الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيس المجلس الوطني الاتحادي صقر غباش، وأعضاء المجلس، وأعضاء البرلمان الإماراتي للطفل، بمناسبة يوم الطفل الإماراتي الذي تحتفي به دولة الإمارات العربية المتحدة في 15 مارس (آذار) من كل عام.



وقالت الشيخة فاطمة بنت مبارك في كلمتها التي ألقتها نيابة عنها الأمينة العامة للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة الريم عبدالله الفلاسي، خلال الجلسة الافتتاحية الأولى للفصل التشريعي الأول للبرلمان الإماراتي للطفل التي استضافها المجلس الوطني الاتحادي بمقره في أبوظبي اليوم الإثنين: "نؤكد من خلال يوم الطفل الإماراتي على حقوقكم الأساسية التي وضعتها دولة الإمارات العربية المتحدة في صدارة اهتماماتها بقوانينها وتشريعاتها، وتعزيزاً لدوركم ولمكانتكم في قلوبنا، وإنه لمن دواعي سروري أن يصادف هذا اليوم الجلسة الافتتاحية للفصل التشريعي الأول للبرلمان الإماراتي للطفل".

وأضافت أن "إنشاء البرلمان الإماراتي للطفل يأتي تأكيداً على أنكم شركاء في علمية صنع القرار والمستقبل، وأحد الأركان الأساسية في بنائه، وإنني أدعوكم إلى أن تكونوا أعضاءً برلمانيين مؤثرين، وأن تمارسوا أدوراكم بشكل حضاري للمساهمة الفاعلة في عملية البناء والتنمية التي تشهدها دولتنا الحبيبة، وتعبر عن آرائكم، وفي ما يلبي تطلعاتكم، وتنعموا دائماً بجميع حقوقكم التي لم ولن نتوانى عن صونها، وستظل حقوقكم في صدارة أولوياتنا، وسنوفر لكم كل سبل الدعم والتمكين الشامل لضمان رفاهكم ومستقبلكم".

واختتمت الشيخة فاطمة بنت مبارك كلمتها قائلة: "إنني على يقين بأنكم ستقدمون نموذجاً برلمانياً مشرفاً، وعلى ثقة كاملة بأنكم قادرون على الانطلاق للدفع بمسيرة التنمية على المستوى الوطني، داعية المولى عز وجل أن يعينكم ويوفقكم لكل ما فيه الخير".