شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الأبيض: كوريا الشمالية ترفض إجراء حوار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال البيت الأبيض اليوم الاثنين، إن كوريا الشمالية ترفض حتى الآن محاولات الولايات المتحدة إجراء حوار، في استمرار لجمود أصاب علاقات البلدين بدأ في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب وامتد إلى رئاسة جو بايدن.

وتخلت كوريا الشمالية عن الجهود الدبلوماسية مع ترامب على الرغم من أن زعيمها كيم جونج أون عقد ثلاث قمم معه وتبادلا سلسلة من الرسائل.

ورفض ترامب مناشدات كوريا الشمالية تخفيف العقوبات عليها مشترطا أن يتخذ كيم خطوات لتفكيك برنامج بلاده النووي، وهو شرط قوبل بالرفض بدوره.

وقالت جين ساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض للصحفيين إن مسؤولين أمريكيين تواصلوا مع كوريا الشمالية عبر عدد من القنوات منذ أن تولوا مناصبهم قبل نحو شهرين.

وأضافت: "هدفنا هو تقليل خطر التصعيد. لكن حتى الآن لم نتلق أي رد".

ولم تفصح المتحدثة عن طبيعة التصعيد الذي تخشاه الولايات المتحدة.

وقالت ساكي إن الإدارة الأمريكية تتشاور مع مسؤولين حكوميين سابقين شاركوا في وضع السياسات الخاصة بكوريا الشمالية مع إدارات سابقة، كما تسعى أيضا لمشاورة حليفتيها اليابان وكوريا الجنوبية.

وقال مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية، السبت الماضي، إنها بذلت جهودا للتواصل مع حكومة كوريا الشمالية عبر عدة قنوات منذ منتصف فبراير.