قائد "تحرير السودان" يصل جوبا.. مباحثات حول السلام

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وصل قائد حركة تحرير السودان عبدالواحد محمد نور، إلى جوبا عاصمة جنوب السودان، الإثنين، لبحث سبل تحقيق السلام الشامل.

وأصدرت الحركة بيانا جاء فيه، إن زيارة رئيسها عبدالواحد نور إلى جوبا جاءت بدعوة من الرئيس سلفاكير ميارديت، بهدف التباحث حول الطريقة المثلى لتحقيق سلام شامل وعادل ومستدام بالسودان.



وذكر البيان، أن قيادة الحركة ستقدم شرحاً وافياً لحكومة جنوب السودان عن مبادرة "مؤتمر الحوار السوداني داخل الوطن" والتي وعدت الحركة بإعلانها للرأي العام.

وشددت الحركة على أن المبادرة تسعى للخروج من حالة انسداد الأفق السياسي، والتأسيس لمشروع وطني حقيقي يعالج جذور الأزمات التاريخية، والوصول إلى سلام شامل وعادل ومستدام يضع حداً للنزيف السوداني وتحقيق أهداف ثورة ديسمبر وبناء دولة مواطنة متساوية بين الجميع.

وأضاف البيان أن هذه الزيارة لا علاقة لها بالتفاوض مع حكومة الخرطوم أو الالتحاق بمنبر جوبا الذي أوضحت الحركة رأيها حوله منذ بدايته.

وحركتا تحرير السودان بقيادة عبدالواحد نور، والشعبية بزعامة عبدالعزيز الحلو لا تزالان خارج مظلة العملية السلمية، لكنهما ملتزمتان بوقف العدائيات منذ عزل الرئيس عمر البشير.

ومن المقرر أن يلتقي رئيس البعثة الأممية لدعم الانتقال في السودان "يونيتامس" فولكر بريتس هذين الفصيلين في جوبا خلال الأسبوع الجاري لبحث استكمال عملية السلام.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي وقعت الخرطوم وتحالف الجبهة الثورية المسلح اتفاقية سلام يجرى تنفيذها حاليا.