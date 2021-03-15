5 صواريخ تستهدف قاعدة "بلد" الجوية بالعراق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن مصدر أمني عراقي، الإثنين، استهداف قاعدة "بلد" الجوية العسكرية شمال بغداد، بخمسة صواريخ من نوع كاتيوشا.

وأفاد المصدر الأمني لـ"الخليج 365" بأن 5 صواريخ كاتيوشا استهدفت قاعدة بلد الجوية مساء الإثنين، ووقعت في الجزء الشمالي الغربي من القاعدة في ساحة فارغة قرب سياج القاعدة.



وأضاف أن الصواريخ سقطت قرب السياج الخارجي للقاعدة، دون التسبب بأي أضرار بشرية أو مادية.

وتابع، أن "الصواريخ انطلقت من منطقة سعدية الشط قاطع عمليات ديالى".

الهجوم ليس الأول، فقد تعرضت القاعدة الواقعة بمحافظة صلاح الدين إلى قصف صاروخي في وقت سابق، مما أدى إلى إصابة متعاقد عراقي مع الجيش.

كشفت مصادر أمنية أن صاروخين استهدفا الجناح العسكري الأمريكي الخاص بشركة "ساليبورتر" الأمريكية في قاعدة بلد التي تضم متعاقدين أمريكيين، فيما لم ينجح صاروخ ثالث في إصابة هدفه.

وتتعرض مواقع عسكرية ودبلوماسية غربية باستمرار في العراق لهجمات بصواريخ وقنابل، وينسب الأمريكيون ومسؤولون عراقيون تلك الهجمات إلى فصائل مسلحة مقربة من إيران.