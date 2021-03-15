الدبيبة خلال اجتماعه مع اللجنة العسكرية 5+5 يؤكد على ضرورة توحيد الجيش الليبي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 15 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

قال عبدالحميد الدبيبة وفقا لقناة العربية في نبأ عاجل خلال اجتماعه مع اللجنة العسكرية 5+5 بأنه أكد على ضرورة توحيد الجيش الليبي



وأدى الدبيبة، القسم أمام البرلمان، قائلًا: «أقسم بالله العظيم أن أؤدي مهام عملي بكل أمانة وإخلاص وأن أظل دائمًا مخلصًا لأهداف ثورة الـ17 من فبراير وأن أحترم الدستور والإعلان الدستوري وأن أرعى مصالح الشعب بكل رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال ليبيا وأمنها ووحدة أراضيها».

وأدى أعضاء الحكومة الليبية الجديدة، برئاسة عبدالحميد الدبيبة، مساء اليوم الاثنين، أداء اليمين الدستورية أمام مجلس النواب الليبي.