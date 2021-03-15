بيان أميركي أوروبي: لن يتم إعادة العلاقات مع دمشق قبل عملية سياسية تشمل جميع السوريين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 15 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

حمّل بيان أمريكي أوروبي، مساء اليوم الإثنين، بمناسبة مرور عشر سنوات على الثورة السورية “بشار الأسد وداعموه مسؤولية سنوات الحرب والمعاناة الإنسانية في سوريا”.



وقال البيان المشترك: “من الضروري ملاحقة ومحاسبة من ارتكب الانتهاكات والفظائع في سوريا”، مضيفاً ‘استمرار الصراع في سوريا وفر مساحة للإرهابيين ويجب وقف ذلك”.

وطالب البيان “نظام الأسد وحلفائه السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى سوريا، والانخراط في العملية السياسية”.

وأكد البيان الأمريكي الأوروبي أنه “لن يتم إعادة العلاقات مع دمشق قبل عملية سياسية تشمل جميع السوريين”.