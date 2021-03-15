شكرا لقرائتكم خبر عن «رافعاً السبابة».. وفاة أقدم مؤذن في السعودية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توفي أقدم مؤذن في المملكة العربية السعودية الشيخ ناصر بن عبدالله الهليل، اليوم الإثنين، عن عمر ناهز 118 عاماً،

ووفق صحيفة «سبق» فقد أمضى «الهليل»، 80 عاماً مؤذناً في جامع البطينة في مركز البديع في محافظة الأفلاج، ولم يتغيب عنه إلا بعد إصابته بالمرض.

وذكر أحد أقارب الشيخ ناصر بن عبدالله الهليل أنه « توفي اليوم وهو رافع السبابة يتشهد، وذلك بعد مرض ألم به وغيابه عن مسجده منذ سنوات».

وكان أقدم المؤذنين في السعودية قدم استقالته قبل نحو 4 سنوات بسبب مرضه وكبر سنه بعد أن عمل مؤذناً في جامع البطينة في البديع طوال 80 عاماً منها 42 عاماً كان فيها مسجلاً رسمياً في كشوفات إدارة الأوقاف السعودية في الأفلاج.

وفي فبراير الماضي، أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد فى المملكة العربية السعودية غلق 10 مساجد جديدة لفترة مؤقتة بعد ثبوت 18 حالة إصابة بفيروس كورونا في المساجد،إضافة إلى وفاة مؤذن في محافظة وادي الدواسر.

وقالت الوزارة عبر حسابها على تويتر: «أغلقت الوزارة، اليوم 10 مساجد مؤقتاً بعدد من مناطق المملكة بعد ثبوت 18 حالة كورونا بالمساجد، ووفاة مؤذن بمحافظة وادي الدواسر، ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال ثلاثة أيام 32 مسجداً تم فتح 13 منها بعد الانتهاء من التعقيم في إطار الحرص على صحة المصلين».