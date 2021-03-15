شكرا لقرائتكم خبر عن «مؤتمر حوار الثقافات» يرفض التوظيف السياسي للتطرف والإرهاب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة- الخليج:

دعا مؤتمر «حوار الأديان والثقافات»، الذي نظمته وزارة الأوقاف المصرية، على مدى اليومين الماضيين، إلى إعلاء قيمة الحوار، كمطلب أكدته جميع الشرائع السماوية، وجميع الحضارات والثقافات، باعتباره صمام أمان للجميع، مشدداً على ضرورة ترسيخ مبدأ الرأي والرأي الآخر، وعدم التعصب الأعمى والاستعلاء بالرأي على حساب الرأي الآخر.

وأصدر المؤتمر، الذي اختتم أعماله، مساء الأحد، بمشاركة ممثلين عن 35 دولة، بيانه الختامي، تحت اسم «وثيقة القاهرة للحوار»، مشدداً على ضرورة العمل على إصدار ميثاق دولي، يُجرم الإساءة للمقدسات والرموز الدينية، ويتصدى لخطاب الكراهية والعنصرية باعتبارهما جرائم تهدد السلم والأمن الدوليين، داعياً إلى إصدار قوانين تجرم الإساءة للأديان والرموز والمقدسات الدينية، كجريمة تدخل في خانة التمييز العنصري والديني.

احترام المقدسات والرموز الدينية

وطالب المؤتمر باحترام المقدسات والرموز الدينية؛ لأن ذلك يسهم بقوة في صنع السلام العالمي، ويدعم حوار الأديان والحضارات والثقافات، أما النيل من مقدسات الآخرين ورموزهم الدينية، فلا يذكي إلا مشاعر الكراهية والعنف، والتطرف والإرهاب.

وطالب المؤتمر بقيام المؤسسات التشريعية بإصدار قانون؛ لتجريم ازدراء الأديان والإساءة للمقدسات الدينية ورموزها، وإدراج ذلك في الدساتير الوطنية والمواثيق الدولية، وتأكيد أهمية دور البرلمانيين كممثلين للشعوب في تعزيز الحوار بين الثقافات.

دور البرلمانات في ترسيخ دولة المواطنة

وأوصى المؤتمر بضرورة تأكيد دور البرلمانات التشريعي والرقابي في ترسيخ دولة المواطنة، وضرورة التعاون المشترك بين المؤسسات الدينية والثقافية والإعلامية؛ لتعزيز قيم الحوار وآدابه وضوابطه، وتفنيد ضلالات الجماعات المتطرفة تجاهه، وفق استراتيجية تشاركية دقيقة ومحددة على المستويات الوطنية والدولية، وتعزيز دور التبادل الثقافي بين الدول؛ لدعم لغة الحوار وتعزيز أسس العيش المشترك والسلام العالمي، والعمل على تدعيم مناهج التعليم في مراحله المختلفة، بما يعزز أسس ومفاهيم الحوار وضوابطه، وغرسها في نفوس الدارسين منذ الصغر.

وأكد المؤتمر الرفض المطلق للتطرف والإرهاب وللكراهية والتعصب، ورفض التوظيف السياسي، لأي من ذلك كأداة لتفتيت الدول وهدمها أو لحصد الأصوات وكسب الانتخابات، وتأكيد رفض ربط التطرف والإرهاب بأي دين، ورفض الزج بالأديان والمقدسات في ساحات الصراعات الانتخابية والسياسية.

تأسيس مركز حوار الأديان

وأقر المؤتمر تأسيس مركز حوار الأديان والثقافات بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالقاهرة، ليكون منارة إشعاع في ترسيخ أسس الحوار والتعايش السلمي بين البشر جميعاً، مؤكداً أن الحوار البناء يهدف إلى التفاهم والتلاقي على مساحات مشتركة وأهداف إنسانية عامة، لا تمييز فيها على أساس الدين أو اللون أو الجنس أو القبلية.

ودعا المؤتمر إلى إحلال لغة الحوار محل لغة الصدام والاحتراب، بما يسهم في تحقيق الأمن المجتمعي والسلام العالمي، وضرورة العمل على تعزيز الحوار الديني والثقافي والحضاري على جميع المستويات الوطنية والدولية.

وأكد المؤتمر أن الحوار بين الأفراد، يعادله التفاهم بين المؤسسات، والتفاوض بين الدول، وتحقيق ذلك على أرض الواقع يدعم السلام المجتمعي والعالمي.

وأعلن المؤتمر أن الأوطان أمانة في أعناقنا، يجب أن نحافظ عليها، كأفراد ومؤسسات، وشعوب وحكومات، وبكل ما أوتينا من قوة وأدوات وفكر.

دعم قيم التسامح ونبذ العنف

وشدد على تأكيد أهمية دور الإعلام في دعم قيم التسامح ونبذ العنف وأهمية التغطية الإعلامية المهنية للأحداث، وضرورة وضع ميثاق شرف إعلامي دولي يوفق بين ضرورات حرية التعبير والرأي وبين مقتضيات احترام الثقافات والأديان.

ودعا إلى تأكيد أن الهدف من الحوار بين الثقافات ليس محاولة تغيير ثقافة أو هيمنة ثقافة على باقي الثقافات، ولكن أن نصبح أكثر فهماً ومعرفة واحتراماً لثقافاتنا المتنوعة.

الاستفادة من جهود المرأة الدعوية

وطالب المؤتمر بتأكيد مراعاة البعد الإنساني للحوار؛ بحيث يبنى على الموضوعية من دون المساس بالأشخاص أو التشهير بهم أو السخرية منهم، وتأكيد أهمية دور المرأة في ترسيخ ثقافة الحوار، والاستفادة من جهودها الدعوية والثقافية في هذا المجال.

وشدد المؤتمر على ضرورة تأصيل قيم الحوار والتسامح انطلاقاً من المشتركات الإنسانية والدينية، مع احترام الخصوصية الثقافية والدينية للآخرين، وكذلك احترام عاداتهم وتقاليدهم وأعرافهم المستقرة، وإدانة التوظيف السياسي للأديان، والضرب بيد من حديد على أيدي النفعيين والمتاجرين بالقيم والمبادئ الدينية والإنسانية.

ودعا المؤتمر إلى إنشاء مراكز بحثية متخصصة في مختلف دول العالم تهتم بقضية الحوار، والتصدي للأفكار التي تعمل على هدم أسسه، وتكثيف جهود العلماء والمفكرين والمثقفين في مواجهة ظواهر الكراهية والتمييز العنصري؛ لبناء حضارة إنسانية آمنة.