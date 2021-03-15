شكرا لقرائتكم خبر عن سيف بن زايد: إنجاز مستحق لـ«سيتي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بارك الفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، لمجموعة «سيتي» الإماراتية لكرة القدم، الإنجاز، الذي حققه نادي مومباي سيتي بفوزه لأول مرة في تاريخه ببطولة الدوري الهندي لكرة القدم.

وقال سموه عبر «تويتر» أمس: «حين يترافق الطموح بالاستثمار المدروس، وتتوفر الرؤية الصحيحة والدعم الفني اللازم، فإن النجاح هو النتيجة الحتمية لتلك الجهود، وهو ما حققه نادي مومباي سيتي بفوزه ببطولة الدوري الهندي لكرة القدم».