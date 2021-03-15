شكرا لقرائتكم خبر عن بني ياس يخوض لقاء الأمل أمام العين في دار الزين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: علي نجم

تحظى مباراة العين مع بني ياس في ختام الأسبوع الـ21 من دوري الخليج العربي بكل الأضواء والاهتمام، خاصة وأنها ستشكل ملامح وشكل الصراع في الأمتار الأخيرة من عمر الموسم، ويخوض بني ياس لقاء اليوم بشعار الفوز على الرغم من صعوبة المهمة أمام الزعيم العائد إلى التوهج ولغة الانتصارات، والمسلح بالروح العالية للاعبيه؛ بعد فوزهم الكبير والتاريخي على الوحدة في ملعب آل نهيان برباعية نظيفة.

وتعد المباراة لقاء حياة بالنسبة إلى الضيوف، خاصة وأن الفوز وحده سيساعدهم على البقاء في صلب الصراع على اللقب، وعلى بعد خطوة من صدارة الجزيرة الذي خاض أمس لقاء الفجيرة.

ويتطلع الضيف إلى تأكيد جدارته في صنع المفاجأة، والوصول إلى المنصة، وإن كان سيحتاج أولاً إلى عبور اختبار اليوم بنجاح وسلام حتى يعود إلى الشامخة وفي جعبته النقاط الثلاث.

ويعتمد الفريق على قدرات الهداف البرازيلي جواو بيدرو ومعه ثنائي متحرك يتكون من سهيل النوبي وسلطان الشامسي، بينما يتمثل رهان المدير الفني الروماني على قدرات ثنائي التانغو خيمينز وسواريز.

ولن يتوانى العين عن تقديم كل ما في جعبته، على أن يكون بلوغ المربع الذهبي أقل الأهداف التي يأمل في تحقيقها قبل نهاية الموسم المخيب للآمال.

النصر × اتحاد كلباء

يريد النصر رابع الترتيب (نقطة) استرداد لغة الانتصارات ونسيان مرارة الخسارة التي مُني بها أمام بني ياس في الجولة السابقة، حين يستقبل على أرضه ضيفه اتحاد كلباء في المواجهة الرابعة بين الفريقين هذا الموسم.

ويتطلع العميد إلى ضرب سرب من العصافير بحجر واحد، خاصة وأن الفوز ونيل النقاط الثلاث قد يساعده على الاقتراب من القمة، وتثبيت موقعه بين الأربعة الكبار.

ويدرك المضيف أن الخصم ليس سهلاً صيد المنال، وأن «النمور» يمتلكون من المخالب ما قد يعقد مهمة الفوز عليهم، خاصة وأن زيارة الضيف الأخيرة إلى ملعب آل مكتوم في مسابقة كأس الخليج العربي انتهت لصالح الضيوف.

ويعتمد كلباء الطامح إلى تجاوز حاجز الثلاثين نقطة هذا الموسم، أن يواصل جني النقاط؛ من خلال الرهان على قدرات النجم الهداف مالابا.

الظفرة × الوحدة

يحل الوحدة الجريح في الخامسة و45 دقيقة مساء اليوم ضيفاً على الظفرة في مباراة يريد من خلالها الفريقان تضميد جراح النتائج السلبية التي تحققت في الأسابيع الأخيرة.

وتعرض الوحدة لضربة مؤلمة حين خسر على أرضه بالأربعة أمام العين، لتكون تلك الهزيمة نقطة النهاية في رحلة المدير الفني الصربي رازوفيتش المدرب الأسبق لفارس الظفرة.

ويقود الضيوف اليوم المدرب الفرنسي غريغوري بانتظار وصول الهولندي تين كات، في حين سيتوجب على اللاعبين نفض غبار الهزيمة وتقديم الأداء الذي يعيد لهم جزءاً من البريق المفقود، أما الظفرة، فسيحاول جاهداً تعويض الخسارة التي مُني بها في المرحلة السابقة أمام اتحاد كلباء على ملعب الأخير.

العطاس: نتطلع للوصول إلى بر الأمان

أكد بدر العطاس لاعب الظفرة، أن فريقه يتطلع إلى استعادة ذاكرة الانتصارات في مباراة الوحدة، خاصة أن اللقاء يقام على ملعبهم بعد جولتين خارج الديار.

وشدد العطاس على أن وضع فريقه في الدوري مطمئن، ويرغب في الفوز على الوحدة في مبــــاراة اليـــوم؛ لتأميـــن موقفــــه قبــــل نهايـــــــــــــة المســــــــابقـــــة بخمـــس جـــــــولات.

وقال: إن المواجهة أمام الوحدة لن تكون سهلة على الرغم من خسارة المنافس بنتيجة كبيرة في الجولة الماضية والتغيير الذي طال الإدارة الفنية وطالب زملاءه اللاعبين بالتركيز لأن العنابي يمتلك عناصر يمكنها صنع الفارق في أي وقت خلال اللقاء.

إيسيلا: بني ياس يلعب بروح قتالية

أكد الروماني دانييل إيسيلا مدرب بني ياس، صعوبة مباراة العين، معرباً عن تفاؤله بتحقيق نتيجة إيجابية، و‎قال: «ضغط المباريات يشكل بعض العوائق، ونتمنى أن تتم عملية الاستشفاء بشكل كامل قبل اللقاء».

وأضاف: «التفاصيل تحدد هوية البطل الذي يستحق اللقب، لأن التعامل مع ضغط المباريات والظروف الأخرى كحرارة الجو في الأيام المقبلة، يعطي الأحقية للبطل في لقب الدوري».

وعن الروح التي يمتلكها بني ياس، وأظهرها في أكثر من مباراة بالعودة بالنتيجة، علق: «ما يميز لاعبي بني ياس، الروح القتالية، وعدم الاستسلام، والرغبة الشديدة بتحقيق الفوز».

دياز: النصر جاهز تماماً لكلباء

أكد الأرجنتيني رامون دياز مدرب النصر، أن اللاعبين يواصلون تحضيراتهم بكل قوة للقاء اتحاد كلباء، وقال: «نطمح إلى الظهور بصورة طيبة، وحصد نقاط المباراة كاملة». وأضاف: «سنقاتل في المباريات المتبقية، وسنعمل على استغلالها للظهور بشكل أفضل، وتطوير مستوى اللاعبين، حتى ندخل نهائي كأسي رئيس الدولة والخليج العربي، ونحن في أفضل حال».

داسيلفا: الفوز على «العميد» حافز كبير

أكد الأوروجوياني خورخي دا سيلفا مدرب اتحاد كلباء، أن الفوز على النصر يمثل حافزاً كبيراً «للنمور» وخطوة مهمة في المنافسة، مشيراً إلى أن كلباء التقى النصر في 3 مواجهات هذا الموسم في الدوري وكأس الخليج العربي، وحقق خلالها نتائج مرضية، مبدياً قلقه بشأن ضغط المباريات وتعرض عدد من لاعبيه لبعض الإصابات على غرار عبد السلام محمد، والبرازيلي رومولو.

سعيد جمعة: العين بمن حضر

أكد مدافع العين سعيد جمعة جاهزية فريقه لمواجهة بني ياس رغم النقص الكبير في الصفوف، موضحاً أنهم يتطلعون إلى استثمار عامل الأرض في تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، وقال: «ندرك جيداً أن مهمتنا لن تكون سهلة أمام الوصيف الذي يرغب في مواصلة عروضه القوية ومطاردة المتصدر إلا أننا أيضاً مطالبون بالاستمرار على طريق الانتصارات، والعين بمن حضر والغيابات العديدة لن تؤثر في الفريق».

روبن: الظفرة بوابة عودتنا إلى الانتصارات

أكد البرتغالي روبن كانيدو لاعب الوحدة أن فريقه في كامل جاهزيته لمواجهة الظفرة وتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث للعودة إلى طريق الانتصارات، ووصف المباراة بالصعبة، مشيراً إلى أن هذا التوقيت من الدوري لا يتضمن لقاء سهلاً مؤكداً رغبة لاعبي العنابي في تقديم أقصى ما لديهم للعودة للطريق الصحيح.

ويرى روبن أن الظفرة فريق صعب على ملعبه، ويلعب كرة قدم جيدة وخطورته تكمن في المرتدات.