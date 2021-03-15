شكرا لقرائتكم خبر عن نائبات تنسيقية شباب الأحزاب: العاصمة الإدارية فخر المصريين وحلم تحول لحقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النائبة نشوى الشريف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن زيارة وفد برلمانى يتكون من عدد من نائبات البرلمان، للعاصمة الإدارية مختلفة شكلا ومضمونا، حيث أنها حلم تحول لحقيقة.

وأضافت الشريف فى تصريحات لها على هامش الاحتفالية التى أقيمت بحضور الوفد البرلمانى الذي يضم عدد من النائبات، بالعاصمة الإدارية، وبحضور وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم، ومايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، أنه منذ أعوام عديدة تعالت الأصوات ببناء هذا الصرح الكبير ولكن زيارة اليوم تؤكد على حقيقة وجود أكبر مسجد وأكبر كيان وبناء مجلس النواب بالعاصمة الادارية الجديدة وذلك للتأكيد على أن مصر قوية بأبنائها مما يعود على الاقتصاد المصرى.

وأكدت الشريف، أن المرأة حصلت على حقوقها في عصر الرئيس عبد الفتاح السيسي، واصفه إياه بالعصر الذهبى، موجهة رسالة لكل أم لابد من العمل على نفسها فهى نصف المجتمع والمسئولة عن النصف الآخر فلابد أن تكون على قدر المسؤولية للتمكين لتقديم ذاتها بشكل جيد.

ووجهت النائبة سها سعيد عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، كل الشكر للنائبة أميرة أبو شقة عن دعوتها للزيارة اليوم، مؤكدة أنها مبادرة مبتكرة لمجلسي النواب والشيوخ وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

وأضافت سعيد، أن العاصمة الإدارية فخر للمصريين جميعا حيث أنها تعتبر إنجاز كبير للرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدة أن الدولة المصرية لم تدخر جهدا في دعم المرأة المصرية، ووجهت التحية لعظيمات مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث إن المرأة ساندت الدولة لدعمها في مرحلة الإصلاح الاقتصادي وأثناء ثورة يونيو وخافت على وطنها من السرقة، إضافة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه الشكر للمرأة في العديد من اللقاءات وأصدر قرار بتعيينها في العديد من المناصب القيادية بالدولة.