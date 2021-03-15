شكرا لقرائتكم خبر عن علاء عصام نائب التنسيقية يفتتح مكتب للخدمات الجماهيرية بالبدرشين بـحضور 14 نائبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك عدد من أعضاء مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم الاثنين، في افتتاح مكتب النائب علاء عصام ومكتب التنسيقية للخدمات الجماهيرية في منطقة البدرشين.

شارك في الافتتاح، عماد خليل و عمرو يونس و أميرة صابر و أحمد زيدان و رشا كليب و مارسيل سمير و أحمد مقلد و ايمان الالفى أعضاء مجلس النواب عن تنسيقية الأحزاب و عدد من أعضاء مجلس النواب عن حزب التجمع.

يثبت نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين يوما بعد يوم، أنه يدركون الدور الذى أوكل إليهم أو تم انتخابهم من أجله، ومسئولياتهم تجاه وطنهم، وأنهم يعون قضايا الوطن وأهمية حماية أمنها القومى كأولوية فى مواجهة التحديات، وذلك من خلال احتكاكهم المباشر بالمواطن المصرى والاستماع إلى مطالب أهالى دائرتهم والعمل على حلها، وهو ما ظهر جليلا خلال الفترة الماضية من النشاط الملموس لنواب التنسيقية فى دوائرهم .

ويتفاعل نواب التنسيقية مع قضايا ومشاكل المواطنين، وفاء للقسم الذى أقسموه تحت قبة البرلمان برعاية مصالح الشعب رعاية كاملة.



المشاركون فى افتتاح مقر النائب علاء عصام



النائب أحمد مقلد و عماد خليل والنائب علاء عصام و سيد عبد العال رئيس حزب التجمع



النائب عماد خليل والنائب عمرو يونس والنائب أحمد زيدان



النائب عمرو يونس و النائب احمد زيدان و النائبة مارسيل سمير



النائبة ايمان الالفى



جانب من الحضور