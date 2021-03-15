شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة: المرأة نالت العديد من التكريمات فى عهد الرئيس السيسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن المراة المصرية نالت العديد من التكريمات منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد الحكم، وذلك نظرا لدورها المتميز داخل المجتمع.

وأضافت مكرم خلال كلمتها باحتفالية تكريم المرأة المصرية من قلب العاصمة الإدارية، أن المراة المصرية تولت العديد من المناصب في عهد الرئيس السيسي.

وقدمت السفيرة نبيلة مكرم التهنئة لنائبات مصر علي توليهن هذه المسئولية العظيمة، فيما قدمت أيضا التهنئة لربات المنازل بقولها: المرأة المصرية تكشف عن إنجازات كبيرة خلال الفترة الماضية لما حققته من إنجازات على أرض الواقع.

وأكدت مكرم أن الدولة المصرية حرصت على التطوير المستمر لاساليب المعيشة مقارنة بدول آخرى موجهة الشكر لنائبات مصر وذلك لزيارتهم العاصمة الإدارية اليوم ودعمهم للدولة المصرية.

وكان وفد من نائبات البرلمان عضوات مجلس النواب بدء زيارة إلى العاصمة الإدراية الجديدة، لتفقد الإنجازات التي تحققت علي أرض الواقع وزيارة المنشأت الحكومية والسكنية للتأكيد علي تقدير نائبات مصر للإنجازات التي تحققت.

ويضم الوفد عدد كبير من النائبات بمختلف التيارات السياسية فى تظاهرة دعم لمجهودات الدولة المصرية فى مختلف المجالات وخاصة مشروع القرن العاصمة الادارية الجديدة، وتتواكب الزيارة مع قرب افتتاح وميلاد الجمهوريه الجديدة وماتمثله من شريان جديد للحياة في مصر ولاستعراض النجاحات والانجازات على أرض الواقع بسواعد المصريين ايذاناً بميلاد الجمهورية الجديدة علي أرض العاصمة الإدارية.