شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "الاعتماد والرقابة" يستعرض إجراءات تسجيل المنشآت الصحية أمام "صحة النواب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، اجتماعا، مساء اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور أشرف حاتم رئيس اللجنة، للاستماع إلى بيان الدكتور أشرف إسماعيل رئيس هيئة الاعتماد والجودة والرقابة الصحية، حول ما تم إنجازه خلال الفترة السابقة، وما هى خطة الهيئة خلال المرحلة المقبلة.

واستعرض الدكتور أشرف إسماعيل رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، ما قامت به الهيئة منذ إنشائها من خلال الدور المنوط بها قانوناً بحياد واستقلالية مدعومة بكونها تتمع باستقلالية تامة وإشراف رئيس الجمهورية.

وكشف عن زيادة إجمالى عدد المنشآت المسجلة لدى الهيئة من 63 إلى 84 منشأة صحية، وأن الهيئة قامت بتسجيل أعضاء الهيئة الطبية بتلك المنشأت ليرتفع عددهم إلى 12493.

وتابع إسماعيل: قامت الهيئة بتنفيذ عدد 32 زيارة رقابية على المنشآت المتعاقدة مع هيئة التامين الصحى الشامل، وقامت الهيئة بتطبيق الاشتراطات اللازمة للحصول على اعتماد الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية (الاسكوا).

وأضاف أن الهيئة قامت بتنفيذ عدد 108 زيارة لعدد 720 منشاة صحية فى 8 محافظات، وتم زيادة القوي البشرية بالهيئة إلى 84 موظفا، بالإضافة إلى 115 من الخبراء المنتدبين كمراجعين لتقييم المنشآت الصحية وكخبراء لوضع المعايير، وتم استكمال التجهيزات والقوى البشرية لوحدة نظم المعلومات والتحول الرقمي بالهيئة.

وأكد أن إجمالي المبالغ المنصرفة من الموازنة العامة حتى 31/12/2020 بلغ 1392404 جنيهات، من إجمالي 48144000 جنيه، وأكدت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أنه سيتم عقد اجتماعات مقبلة لمتابعة عمل هيئة الاعتماد والجودة والرقابة الصحية.