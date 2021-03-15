شكرا لقرائتكم خبر عن علاء عصام نائب التنسيقية: الرئيس حقق العدالة الاجتماعية بتعويض أصحاب المعاشات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب علاء عصام عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بزيادة رواتب العاملين بالدولة ورفع الحد الأدنى للأجور لـ2400 جنيه وزيادة المعاشات 13% تؤكد أن الرئيس يحقق العدالة الاجتماعية و يحنو على الشعب المصرى عندما يقوم بزيادة هذه القيمة الجيدة.

وأضاف علاء عصام في تصريحات له، أن أصحاب المعاشات عانوا سنوات طويلة خلال العصور السابقة وأن الرئيس السيسى يحاول رغم التكاليف الكبيرة للحياة وصعوبتها والتضخم، أن يعوض أصحاب المعاشات، لافتا إلى أن أزمة أصحاب المعاشات لم تحل فى ليلة وضحاها ولكنها ستستمر فترة طويلة.

وكان قد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بزيادة مرتبات جميع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة باجمالى نحو 37 مليار جنيه، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه.

كما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بإقرار علاوتين بتكلفة نحو 7,5 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفى، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.