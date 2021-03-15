قاضية تأمر بسجن رئيسة بوليفيا السابقة بتهمة مشاركتها في انقلاب 2019

محمد اسماعيل - القاهرة - لاباز - (د ب أ)

أفادت تقارير إعلامية، بأن قاضية أصدرت حكما بحبس رئيسة بوليفيا المؤقتة السابقة جانين أنيز واثنين من أعضاء حكومتها احتياطيًا لمدة أربعة أشهر.

وذكرت صحيفة "لا رازون" البوليفية اليومية، أن القاضية ريجينا سانتا كروز قررت أن تقضي أنيز مدة عقوبتها في سجن أوبراجيس في لاباز، بينما يقضي وزير العدل السابق ألفارو كويمبرا ووزير الطاقة السابق رودريجو جوزمان أربعة أشهر في سجن سان بيدرو، وهو سجن آخر في المنطقة.

كما أفادت وكالة فيدس للأنباء باحتجاز الثلاثة.

وتم القبض على أنيز وعدد من أعضاء حكومتها يوم الأحد بتهم تتعلق بصعودهم إلى السلطة عام 2019، والتي وصفها البعض بـ "الانقلاب".

كان قد تم اعتقال أنيز في ترينيداد وتم نقلها إلى لاباز.

ووجهت إلى أنيز وكويمبرا وجوزمان اتهامات بارتكاب جرائم الارهاب والتحريض والتآمر.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أنه فور صدور الحكم انخفضت قيمة السندات الدولارية في البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء البوليفية الرسمية "إيه بي آي" أن آنيز تم إيداعها في الحجز الوقائي على أساس أنه يوجد خطر في هروبها من البلاد.

وقالت آنيز في تغريدة لها على تويتر "إنهم يرسلوني إلى السجن لمدة أربعة شهور في انتظار الحكم بشأن "انقلاب" لم يحدث بتاتًا.

يذكر أن آنيز، التي كانت سيناتورا عن معسكر المعارضة، تولت السلطة في عام 2019 بعد فرار الرئيس الاشتراكي إيفو موراليس من البلاد عقب الانتخابات والاحتجاجات الجماهيرية .

وفور توليها السلطة تحولت البلاد بين عشية وضحاها من صديق لفنزويلا إلى حليف للرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب.