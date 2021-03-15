الجنوب نقطة الفصل بين الجمهوريين والديمقراطيين

حيث يسيطر الجمهوريون على الهيئات التشريعية في تلك الولايات، مما يترك لهم رأيًا شبه كامل بشأن الشكل الذي ستبدو عليه تلك الدوائر الجديدة، وهو تناقض حاد مع الأجزاء الأخرى من البلاد حيث تنقسم حكومات الولايات، أو حيث يتم تكليف اللجان غير الحزبية بإعادة رسم تشريعات الكونجرس. وستكون هذه هي المرة الأولى منذ أكثر من 50 عامًا، التي لن تقوم فيها وزارة العدل تلقائيًا، بمراجعة الخرائط التشريعية الجديدة، في تسع ولايات جنوبية لضمان عدم التمييز.
ساحات قتال
ومن المقرر أن تكون الولايات من نورث كارولينا إلى تكساس، ساحات قتال رئيسية للقتال الذي استمر مرة كل عقد، من أجل إعادة رسم الحدود السياسية. و هذا بفضل الطفرة السكانية، وحكم الحزب الواحد في الغالب، والمشهد القانوني الجديد الذي يلغي الرقابة الفيدرالية، ويؤخر تحديات الحقوق المدنية، ومن المرجح أن تميل الموازين لصالح الحزب الجمهوري. وقال ريان ويتشيلت، أستاذ الجغرافيا في جامعة ويسكونسن - أو كلير، الذي يتابع إعادة تقسيم الدوائر: «سيبرز الجنوب حقًا». بينما ذكر ديويل روس، كبير المستشارين في صندوق الدفاع القانوني NAACP: «إنه مشهد مختلف تمامًا عن المشهد الذي كان عليه منذ أكثر من 50 عامًا».
ويتعرض الجمهوريون لضغوط إضافية لتعزيز مكانتهم السياسية في المنطقة، مع نمو عدد سكانها، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى تدفق الوافدين الجدد، ذوي الميول الديمقراطية. وقد أدى ذلك إلى إضعاف قبضة الحزب الجمهوري، وتم تسليط الضوء عليه بشكل كبير في جورجيا، حيث فاز الديمقراطيون للتو بسباق رئاسي وفي سباقين في مجلس الشيوخ.
ضغوط إضافية
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