4 أنشطة إغاثية سعودية باليمن

حضرموت

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، 3.000 كرتون من التمور للأسر النازحة والمتضررة في مديرية المكلا، استفادت منها 3.000 أسرة. ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة في المركز للشعب اليمني الشقيق.

حجة

وقدم مركز الطوارئ لمكافحة الأمراض الوبائية في مديرية حيران خدماته العلاجية لـ21.987 مستفيدا خلال فبراير 2021، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. وراجع العيادات في قسم التسجيل والفرز 4.962 مستفيدا، وقسم الملاحظة 147 شخصا، وعيادة التنويم 107 أشخاص، وصرفت الأدوية لـ4801 شخص، وراجع قسم المختبر 1963 شخصا، وقسم المصابين بالأوبئة 4962 مستفيدا، وقسم التوعية والتثقيف 4192 مراجعا، وقسم الإحالة الطبية 52 مستفيدا، فيما نفذ 22 نشاطا للتخلص من النفايات، ووُزعت الناموسيات على 779 شخصا.

الحديدة

وواصل المركز تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة اليمنية. وجرى خلال فبراير 2021 ضخ 945.000 لتر من المياه الصالحة للشرب، وضخ 1.030.000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام، وتنفيذ 101 نقلة مخصصة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين، وإجراء حملتين للنظافة، وتنسيق 6 حملات للرش الضبابي لمكافحة الأوبئة، وتنفيذ عملية 40 شفط لمياه الصرف الصحي، وصيانة 13 قاعدة من قواعد الخزانات، استفاد منها 8400 فرد.

مأرب

ووزع المركز 128 طنا و400 كيلوغرام من السلال الغذائية للنازحين في مخيم السويداء بمحافظة مأرب، استفاد منها 7200 فرد. وأوضح المدير العام لمكتب الشؤون الاجتماعية والعمل عبدالحكيم القيسي أن مخيم السويداء يؤوي عشرات الأسر النازحة والمهجّرة من مخيمات النزوح التي استهدفتها الميليشيات الحوثية في أطراف محافظة مأرب، مثمنا الدور الإنساني الرائد للمملكة العربية السعودية واستمرار تقديم مساعداتها الطارئة للنازحين عبر مركز الملك سلمان للإغاثة الذي أسهم بتغطية احتياجاتهم والتخفيف من معاناتهم خلال المدة الماضية.