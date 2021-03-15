مقتل 12 مدنيا في هجوم بشرق الكونغو

قُتل أكثر من 12 مدنيا بشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، في غارة نُسبت إلى مسلحين أوغنديين تابعين لجماعة القوات الديمقراطية المتحالفة. وأوردت وكالة الأنباء الكونغولية أن المسلحين هاجموا قرية «بولونغو»، الواقعة على بعد نحو 30 كيلو مترا شرقي مدينة «بيني» الكونغولية، وسط توقعات بارتفاع عدد القتلى عقب الاشتباكات التي وقعت بين الجماعات المسلحة والجيش الكونغولي. يذكر أن «جماعة القوات الديمقراطية المتحالفة» هي ميليشيا أوغندية تنشط في شرق الكونغو منذ التسعينيات، وارتكبت عشرات الهجمات الانتقامية الوحشية بحق المدنيين منذ أن بدأ الجيش عملياته ضدها في أواخر 2019.



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