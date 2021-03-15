مستوطنون يهود يقتحمون الأقصى

اقتحم العشرات من عصابات المستوطنين اليهود المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي. ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن 54 مستوطنا اقتحموا ساحات المسجد الأقصى خلال فترة الاقتحامات الصباحية من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية، فيما اقتحم ضباط من شرطة الاحتلال الإسرائيلي باحات «الأقصى» واعتلوا المسجد القبلي تزامنا مع تلك الاقتحامات.



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