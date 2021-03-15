الاتحاد الأوروبي يتخذ إجراءات قانونية ضد بريطانيا

ووصفت المفوضية الأوروبية الخطوة بأنها «انتهاك خطير» للاتفاق، واتخذت إجراءات قانونية عن طريق رسالتين رسميتين. وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية، ماروس سيفكوفيتش، في تصريح له: «الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة اتفقا على البروتوكولات معا، والقرارات الأحادية الجانب هي انتهاك للقانون الدولي، وتقويض للثقة بيننا».
وأضاف: «يجب على المملكة المتحدة تنفيذ بنود الاتفاقية بالشكل الصحيح إذا أردنا تحقيق أهدافها»، موضحا: «يمكننا حل هذه القضايا في اللجنة المشتركة دون اللجوء إلى مزيد من الوسائل القانونية».
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