الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة في تعز

حرر الجيش الوطني اليمني مواقع جديدة في جبهة مقبنة غرب محافظة تعز اليمنية بعد مواجهات عنيفة مع ميليشيات الحوثي المدعومة إيرانيا. وقال مصدر عسكري في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية «سبأ» «إن المواجهات أسفرت عن تحرير تبة الزنبيل وتبة الهداد وتبة عاطف وتبة عطروش بالمحافظة، وما زال التقدم مستمراً وسط تراجع للميليشيات الحوثية».

وأضاف المصدر «إن الميليشيات الحوثية تكبدت خسائر فادحة في الأرواح والمعدات العسكرية، منها تدمير عربة مدرعة أثناء المواجهات».