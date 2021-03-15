المجلس الليبي يؤدي اليمين في طرابلس

أدى المجلس الرئاسي الليبي الجديد برئاسة محمد المنفي، اليمين أمام المحكمة الدستورية في طرابلس. ونقلت قناة «فبراير» الليبية عبر حسابها على «تويتر» عن المتحدث باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، قوله إن رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي سيحضرون جلسة أداء اليمين لحكومة الوحدة الوطنية بمقر مجلس النواب في مدينة طبرق. وتوقع المتحدث أن تشهد الجلسة حضورا دوليا موسعا، مثل حضور مبعوث من الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي وكذلك سفراء أمريكا وبريطانيا وفرنسا، وتركيا وتونس والمغرب والجزائر. وطبقا للقناة، أقلعت طائرة حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، وأعضاء البرلمان من مطار معيتيقة إلى طبرق لأداء اليمين.



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