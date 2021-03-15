التحالف: الحوثيون أطلقوا صاروخين باليستيين صوب خميس مشيط

قال تحالف دعم الشرعية في اليمن، مساء اليوم الاثنين، إن الحوثيين أطلقوا صاروخين باليستيين صوب مدينة «خميس مشيط». وأكد التحالف، في تصريحات تليفزيونية، أن الصاروخين سقطا في منطقتين حدوديتين غير مأهولتين.

وتابع أن المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران أطلقت الصاروخين من صعدة وذلك في استهداف صريح ومتجدد للأعيان المدنية في المملكة.