خادم الحرمين يبعث رسالة لأمير الكويت

بعث خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز رسالة خطية إلى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، تتعلق بالعلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، إضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك، وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

سلم الرسالة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت الأمير سلطان بن سعد بن خالد، خلال استقبال نائب أمير دولة الكويت ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، له في قصر السيف اليوم. حضر الاستقبال وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح الصباح ونائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد عبد الله المبارك الصباح.

من جانب آخر، بعث خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان برقيتي عزاء ومواساة إلى الرئيس الصومالي محمد عبدالله محمد فرماجو، في وفاة الرئيس الأسبق علي مهدي محمد، وأيضا برقيتي عزاء ومواساة إلى رئيس جمهورية كوت ديفوار الحسن واتارا، وذلك في وفاة رئيس الوزراء حمد بكايوكو.