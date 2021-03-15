جونسون: نحن على ثقة بأن لقاح “أسترازينيكا” آمن

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 15 مارس 2021 10:27 مساءً - منذ 3 ساعات

دافع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مجددا عن لقاح “أسترازينيكا” المضاد لفيروس كورونا، قائلا إن اللقاح آمن والحكومة على ثقة تامة بضرورة استخدامه في حملة التطعيم.

ورد جونسون على سؤال عما إذا كان يمكنه طمأنة الناس بشأن سلامة اللقاح قائلا: “نعم، يمكنني ذلك… هيئة تنظيم الدواء في بريطانيا لديها أكثر المراقبين صرامة وخبرة في العالم، وهم لا يرون داعيا على الإطلاق لوقف برنامج التطعيم”.

وأضاف: “نحن ما زلنا على ثقة تامة بشأن البرنامج، وعظيم أن نراه يمضي قدما بهذه السرعة في مختلف أرجاء بريطانيا”.

وكان جونسون، شدد قبل أيام على أن لقاح “أسترازينيكا” آمن وفعال وأنه يجب على البريطانيين الاستمرار في تلقيه، وذلك بحسب “رويترز”.