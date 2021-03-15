لبنان.. 5422 وفاة بفيروس كورونا

محمد الفلاح - الإثنين 15 مارس 2021

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في لبنان حتى الإثنين إلى 419953 بعد تسجيل 1505 إصابة جديدة خلال ال 24 ساعة الماضية، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 5422 بعد تسجيل 42 حالة وفاة جديدة.



وأعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس "كورونا"، أنه تم تسجيل 1505 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة، بينها 1486 من بين المقيمين و 19 من بين الوافدين، ما يرفع العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 419953 منذ 21 فبراير (شباط) من العام الماضي.

وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 42 حالة وفاة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة، ما يرفع عدد الوفيات إلى 5422 منذ 21 فبراير (شباط) من العام الماضي.

يذكر أن عدد الإصابات بفيروس كورونا يسجل ارتفاعاً قياسياً منذ بداية يناير (كانون الثاني) الماضي، في ظل عجز القطاع الصحي والاستشفائي عن استيعاب المصابين. كما يسجل عدد الوفيات ارتفاعاً قياسياً.