إصابات كورونا في أمريكا تقترب من 30 مليوناً

محمد الفلاح - الإثنين 15 مارس 2021

ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بحلول الساعة السادسة و53 دقيقة من صباح الإثنين (بالتوقيت المحلي) بنسبة (1%) مقارنة بنفس التوقيت الأحد، لتصل إجمالا إلى 29 مليوناً و400 ألف حالة.



يأتي ذلك وفقاً لبيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.

وجاءت الزيادة في الإصابات على مستوى البلاد أقل من متوسط الزيادة اليومية الأسبوع الماضي، والتي كانت (0.2%).

وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من الإصابات المؤكدة، بواقع 3.26مليون حالة، وبزيادة طفيفة مقارنة بنفس التوقيت الأحد.

وسجلت ولاية فيرمونت زيادة بنسبة (1.1%) في حالات الإصابة مقارنة بنفس التوقيت الأحد، ليصل إجمالي الإصابات في الولاية إلى 16 ألفاً و890 حالة، كما سجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد لوفيات كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بواقع 147 وفاة.