الملك عبدالله الثاني يؤكد أنه سيحاسَب كل شخص قصّر في عمله وفي حماية أرواح الأردنيين

محمد الفلاح - الإثنين 15 مارس 2021

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أنه سيحاسَب كل شخص قصّر في عمله وفي حماية أرواح الأردنيين، وفق نتائج التحقيق في حادثة انقطاع الأوكسجين عن مرضى في مستشفى الحسين السلط الجديد.



وقال العاهل الأردني خلال ترؤسه اجتماعاً لمجلس السياسات الوطني، اليوم الاثنين، "رحمة الله على أهلنا الذين فقدناهم في السلط"، مشدداً على أنه ليس مقبولاً أبداً أن نخسر أي مواطن نتيجة الإهمال، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

وشدد خلال الاجتماع على ضرورة أن يكون كل مسؤول أو موظف، كبيراً أم صغيراً، على قدر المسؤولية، وإلا فليترك المجال لمن يريد أن يخدم الأردن والأردنيين.

وأكد أن المنصب ليس للترضية أو المجاملة، بل لخدمة الأردنيين والأردن بإخلاص.

ورفض الحديث الذي يروجه البعض بأن الإهمال أو الفساد هما ثقافة في المجتمع، مؤكداً أن ثقافة الأردنيين، هي ثقافة الشرف والرجولة والكرامة، المستمدة ممن أسسوا الدولة من الآباء والأجداد، وهذا هو المعروف عن الأردنيين.

وأعرب عن تفهمه للصعوبات التي تواجه الأردنيين والأردنيات جراء الوباء، مشدداً على أننا سنتجاوز، بعون الله، الظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن من جائحة كورونا، والأوضاع الاقتصادية، وهذا يتطلب العمل بروح الفريق الواحد.