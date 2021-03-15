رئيس البرلمان العربي يثمن خطوة الإمارات الرائدة في إطلاق برلمان للطفل

محمد الفلاح - الإثنين 15 مارس 2021

ثمن عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي إطلاق دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الجلسة الأولى للبرلمان الإماراتي للطفل والتي تتزامن مع إحتفالات الدولة بيوم الطفل الإماراتي الذي يوافق 15 مارس من كل عام، واصفا إياها بالخطوة الهامة والسباقة في المنطقة لتربية النشء على ممارسة العمل البرلماني منذ الصغر وتنمية ثقافة الحوار .



وقال في تصريح خاص لوكالة أنباء الإمارات - إن هذه الخطوة تعد إستكمالا للجهود البناءة التي تقوم بها دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" لدعم النشء وتربيته التربية الصحيحة وبما يخدم قضايا الطفل وحماية حقوقهم من خلال تعريفهم بهذه الحقوق وكيفية الدفاع عنها كون الطفل يمثل اللبنة الأساسية لدعم مستقبل الأوطان والمنطقة العربية.

وأضاف رئيس البرلمان العربي أن تجربة إنشاء برلمان للطفل هي تجربة رائدة ونموذج يستحق أن يعمم في بلداننا العربية، لإعداد جيلٍ قادرٍ على ممارسة أدواره المختلفة في كافة المجالات ومساهمته في بناء مجتمعه.

وثمن رئيس البرلمان العربي الجهود التي تقوم بها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "أم الإمارات" لدعم المرأة والطفل في دولة الإمارات، موجها لسموها تحية تقدير وإعتزاز بهذا الدور الرائد.