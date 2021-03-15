شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط 5 صواريخ على قاعدة بلد الجوية شمالي بغداد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: قالت مصادر أمنية، اليوم الإثنين، إن 5 صواريخ سقطت على قاعدة بلد الجوية العراقية شمالي بغداد، مشيرة إلى عدم وقوع خسائر.

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