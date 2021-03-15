شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يسجل أكبر حصيلة يومية لإصابات كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهرت بيانات صحية رسمية اليوم الاثنين أن الأردن سجل 9417 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، في أكبر حصيلة يومية منذ بدء الجائحة قبل عام تقريبا، كما سجل 82 وفاة. وكانت المملكة البالغ عدد سكانها عشرة ملايين نسمة سجلت 8053 إصابة أمس الأحد.

وسجل الأردن في المجمل 401319 إصابة بالفيروس منذ مارس آذار من العام الماضي، و5428 وفاة.

ويعاني الأردن ارتفاعا في حالات الإصابة بكوفيد-19 فيما يُعزى بالأساس إلى سلالة أسرع انتشارا رُصدت لأول مرة في بريطانيا، وأعلن الأسبوع الماضي عن إجراءات أكثر صرامة لكبح انتشار المرض.