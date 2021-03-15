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أكثر من 15 ألف إصابة بكورونا في إيطاليا

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بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الصحة في إيطاليا أنها سجلت 354 وفاة مرتبطة بفيروس اليوم الاثنين مقابل 264 أمس.
وانخفض عدد الإصابات الجديدة اليوم إلى 15267 من 21315 في اليوم السابق.

وأضافت الوزارة أنه تم إجراء حوالي 179015 اختبار كوفيد-19 أمس، مقارنة مع 273966 سابقا.

وسجلت إيطاليا 102499 وفاة مرتبطة بكوفيد-19 منذ ظهوره في فبراير من العام الماضي، وهي ثاني أعلى حصيلة في أوروبا بعد بريطانيا وسابع أعلى حصيلة في العالم.


وبلغ إجمالي عدد الإصابات في إيطاليا حتى الآن 3.24 مليون حالة.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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