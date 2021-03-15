الأمين العام للبرلمان العربي للطفل : الطفل الاماراتي قدوة لأطفال الوطن العربي بفكره وقيمه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 15 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

أكد أيمن عثمان الباروت الأمين العام للبرلمان العربي للطفل أن الطفل الإماراتي ومع دخول عام الخمسين لدولة الامارات العربية المتحدة يعكس قدرات فائقة في تنشئته وامتلاكه لأفضل المعارف والقدرات في ظل حرص القيادة الرشيدة على استثمار طاقاتها وتوجهاتها نحو بناء الطفل الإماراتي والإيمان بأهميته ودوره في مواصلة رسم الصورة المشرقة للبناء والتنمية .



وقال في تصريح بمناسبة يوم الطفل الإماراتي - إن الرعاية الكبيرة للطفل تجلت صورها منذ توجيهات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان " طيب الله ثراه " في حرصه ورعايته والاهتمام بالطفل الإماراتي وإعداده وسن التشريعات التي تحفظ حقوقه وإنشاء المؤسسات التي تعنى بكافة مراحل عمره ليكون في بوصلة الاهتمام والرعاية الأمر الذي أزهر في الاستثمار في بناء الطفل وتأهيله بأفضل العلوم والمهارات ليكون قائدا قادرا على العطاء والتميز .

وأوضح الباروت أن تلك التوجهات وفق سياسات دولة الإمارات العربية المتحدة ورؤية قيادتها الرشيدة وفق متابعة "أم الإمارات" سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية هيأت الطفل الاماراتي ليكون قدوة لأطفال الوطن العربي بفكره المتقد وقيمه الأصيلة التي تكاملت من خلال أسرته ومدرسته ومجتمعه وصولا إلى المؤسسات التي وفرت له سبل الترقي والنمو .

ولفت إلى أن طفل الإمارات أثبت حضوره وتميزه في كافة المحافل العلمية والثقافية والرياضية وكذلك البرلمانية من خلال تأكيد دوره الناجح في تعاطيه مع كافة قضاياه وقدرته على النقاش والتحليل والابداع في مشهد أبهر الجميع بأنه المستقبل المشرق لوطنه وأمته.