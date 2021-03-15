البعثة الأممية إلي ليبيا تؤكد أن أداء حكومة الوحدة الوطنية اليمين خطوة مهمة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 15 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

أكدت البعثة الأممية إلي ليبيا أن أداء حكومة الوحدة الوطنية اليمين خطوة مهمة نحو ليبيا موحدة وديمقراطية وذات سيادة.



ورحب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، يان كوبيش، بأداء حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد ديبية لليمين، اليوم الإثنين، أمام مجلس النواب وذلك أثناء جلسته المنعقدة في طبرق.

وأدت الحكومة الليبية الجديدة، اليمين الدستورية أمام مجلس النواب في طبرق، في جلسة شهدت حضورًا دوليًا موسعًا، ممثلا في سفراء عدد من الدول "الصديقة والشقيقة".

وأثنت البعثة في بيان وفقا للعين على دور مجلس النواب وقيادته وأعضائه الذين توحدوا مرة أخرى وأظهروا شعوراً عالياً بالمسؤولية الدستورية لما فيه صالح شعبهم وبلدهم.

وأعربت البعثة وشركاؤها الدوليون عن استعدادهم التام لمواصلة تقديم كل الدعم اللازم للشعب الليبي والمؤسسات الليبية، وقالت إن "جلسة اليوم تؤكد حرص الليبيين وتصميمهم على تجاوز خلافاتهم والعمل من أجل مستقبل أفضل للجميع والسير معاً نحو الوحدة والمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية وبناء دولة موحدة، تحكمها سيادة القانون."

وحث المبعوث الأممي، رئيس الوزراء، عبد الحميد الدبيبة، وحكومته وكذلك المجلس الرئاسي الجديد على الإسراع في معالجة لتحديات العديدة التي يواجهها الشعب الليبي، وتحسين الظروف المعيشية والخدمات الأساسية، وتهيئة البلاد لإجراء الانتخابات الوطنية الشاملة في 24 كانون الأول/ ديسمبر 2021.

وأدى كذلك المجلس الرئاسي الجديد برئاسة محمد المنفي في وقت سابق اليوم، اليمين الدستورية، أمام المحكمة العليا بمقر المحكمة الدستورية في زاوية الدهماني بطرابلس.

ومنح مجلس النواب الليبي، الأربعاء الماضي، الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، بعد تصويت 132 نائبًا بالموافقة، في خطوة أولى نحو إنهاء انقسام المؤسسات في البلاد بين الشرق والغرب والمستمر منذ نحو 6 سنوات.

وبحسب مخرجات الملتقى السياسي الليبي، فإن صلاحيات السلطة التنفيذية كاملة تنتقل للمجلس الرئاسي الجديد ولحكومة الوحدة الوطنية، من تاريخ منح الثقة للحكومة، فيما تنتهي منذ ذلك التاريخ جميع السلطات التنفيذية القائمة.