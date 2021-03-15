شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمني يحرر مناطق جديدة ويتقدم غربي تعز والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عدن ـ ”الخليج 365”:

حررت قوات الجيش الوطني اليمني، الإثنين، عدداً من المواقع الجديدة، لتواصل تقدمها غرب محافظة تعز، وأحرزت القوات التابعة لمحور تعز تقدماً جديداً بعد تحريرها عدد من المواقع التي كانت تسيطر عليها مليشيات الحوثي في منطقة الطوير الأعلى في جبهة «مقبنة» غرباً، وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة إن قوات الجيش تمكنت من تحرير تباب الزنبيل والهداد وعاطف وعطروش في الطوير الأعلى في مديرية مقبنة، كما دكت مدفعية الجيش الوطني مواقع تمركز مليشيات الحوثي في جبل الزهيب الاستراتيجي بحسب إعلام محور تعز، وأحرقت القوات عربة عسكرية تابعة لمليشيات الحوثي في جبهة مقبنة.



مستودعات الصواريخ

وعلى وقع الخسائر التي تتكبدها ميليشيات الحوثي، لا سيما في محافظة حجة، شمال غرب العاصمة صنعاء، تمكن الجيش اليمني من قطع طرق إمداد للحوثيين على جبهة حجة، كما أضاف أن طيران تحالف دعم الشرعية استهدف مخزنا للأسلحة والصواريخ على الجبهة ذاتها، وأوضح أن الجيش اليمني يؤمن مناطق عزلة بني حسن وقرى في مديرية مستبأ في حجة.

يجيء ذلك بعد أن اكدت المصادر تدمير مدرعة تابعة للميليشيات ومقتل خمسة عناصر كانوا على متنها في مديرية عبس في حجة أيضاً، كما أكد تحرير عدد من المواقع التي كانت تحت سيطرة المليشيات، وأشار إلى أنه لا تزال المعارك مستمرة وسط تقدم لقوات الجيش وفرار الميليشيا الحوثية، ومن حجة إلى مأرب تكبدت الميليشيات خسائر عديدة، فقد أعلن العميد عبده مجلي المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية «أسر العشرات من عناصر الميليشيات الحوثية في مأرب»، كما أضاف أن «محاولات الحوثيين للتقدم في صرواح في محافظة مأرب باءت بالفشل».



فشل هجوم مأرب

وواصلت قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية إحباط هجمات مليشيات الحوثي المتمردة على أطراف محافظة مأرب، وكبدتها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، وأفشلت هجوماً لمليشيات الحوثي في جبهة الكسارة غرب المحافظة وأجبرتها على التراجع، وكانت المليشيا الحوثية قد حشدت لهذه المحاولة الهجومية أعداد كبيرة من عناصرها المغرر بهم، إلا أن محاولتها باءت بالفشل.

في السياق استهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، تعزيزات للمليشيات الحوثية في الجبهة ذاتها،ما أسفر عن تدمير 4 عربات، ومصرع وجرح من كان على متنها، بالإضافة إلى تدمير عدة عيارات نارية، كما استهدفت مقاتلات التحالف بغارات جوية مكثفة مواقع وتجمعات المليشيات في جبهتي المخدرة والمشجح. ودمرت مقاتلات التحالف قاذفة صواريخ وتعزيزات تابعة للمليشيات كانت قادمة من العاصمة صنعاء في اتجاه محافظة مأرب.

أسرى المليشيات

وتصدت وحدات الجيش لمحاولات تسلل على مواقعها بجبهة الشامية شمال محافظة صعدة، وقال قائد اللواء الثالث حرس حدود العميد سليمان النويهي إن قوات الجيش الوطني تمكنت من أسر ثلاثة مسلحين من مليشيات الحوثي الإرهابية، وبحوزتهم عدد من الألغام أثناء تصدي قوات الجيش الوطني لهم بعد محاولة تسلل فاشلة.