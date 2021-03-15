شكرا لقرائتكم خبر عن القدوة يعلن وقف السلطة تمويل مؤسسة «ياسر عرفات» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن السياسي الفلسطيني ناصر القدوة، الاثنين، إنه سيمضي قدماً في مساعيه؛ لتشكيل قائمة لخوض انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني على الرغم من فصله من فتح التي كان عضواً في لجنتها المركزية، مؤكداً أن السلطة قررت وقف تمويل «مؤسسة ياسر عرفات»، التي يرأسها.

وأضاف القدوة (67 عاماً) في لقاء مع الصحفيين عبر دائرة تلفزيونية مغلقة أن «حرباً قائمة ضده» من جهات لم يسمها، وأن حملة مضايقات بدأت تستهدفه.

وقررت حركة فتح التي يتزعمها الرئيس محمود عباس يوم الخميس الماضي فصل القدوة ابن شقيقة الرئيس الراحل ياسر عرفات؛ بسبب سعيه لطرح قائمة منفصلة من المرشحين عن الحركة؛ لخوض الانتخابات البرلمانية التي ستعقد في مايو/أيار المقبل.

وأوضح القدوة: إن قراراً صدر بوقف تمويل «مؤسسة ياسر عرفات» التي يتولى إدارتها؛ لكنه قال إنه لم يتسلمه بشكل رسمي.

ويتضمن القرار الموقع من مدير عام الصندوق القومي الفلسطيني والموجه إلى وزير المالية «إيقاف صرف أي مخصصات مالية أو تغطية أي نفقات تخص مؤسسة الشهيد ياسر عرفات سواء بشكل مباشر أو عن طريق التحويل المالي للصندوق القومي الفلسطيني بناء على التعليمات الرئاسية الواردة إلينا».

وجاء في القرار «تم إيقاف جميع الصرفيات الخاصة المؤسسة من طرفنا (الصندوق القومي) اعتباراً من هذا التاريخ (الحادي عشر من الشهر الجاري)».

وقال القدوة: إن قرار وقف التمويل لمؤسسة ياسر عرفات «يعني الموظفين، يعني المتحف ( متحف ياسر عرفات)، يعني الضريح (ضريح ياسر عرفات)».

وأوضح القدوة: إن «مؤسسة ياسر عرفات» لديها مجلس أمناء من 120 شخصية فلسطينية وعربية برئاسة عمرو موسى الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية. ودعا القدوة إلى الفصل بين خلافه مع حركة «فتح» وبين «مؤسسة ياسر عرفات». وقال القدوة: إن قراراً صدر بسحب المرافقين والسيارة منه، متوقعاً صدور قرارات أخرى. وأضاف: إن هذه القرارات «لن تفت في عضدنا»، مؤكداً أنه لن يتراجع عن قراره بخوض الانتخابات عبر قائمة مستقلة.