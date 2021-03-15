شكرا لقرائتكم خبر عن ملك الأردن: سنحاسب كل مقصر في حماية أرواح المواطنين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الخليج: بترا

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، أنه سيحاسَب كل شخص قصّر في عمله، وفي حماية أرواح الأردنيين، وفق نتائج التحقيق في حادثة انقطاع الأكسجين عن مرضى في مستشفى الحسين/ السلط الجديد.

وقال جلالته، خلال ترؤسه اجتماعاً لمجلس السياسات الوطني اليوم الاثنين، بحضور الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد: «رحمة الله على أهلنا الذين فقدناهم في السلط». في الوقت نفسه شدد على أنه ليس مقبولاً أبداً أن نخسر أي مواطن نتيجة الإهمال.

وأكد خلال الاجتماع الذي حضره الأمير فيصل بن الحسين مستشار الملك، رئيس مجلس السياسات الوطني، ضرورة أن يكون كل مسؤول أو موظف، كبيراً أم صغيراً، على قدر المسؤولية، وإلا فليترك المجال لمن يريد أن يخدم الأردن والأردنيين. مشيراً إلى أن المنصب ليس للترضية أو المجاملة، بل لخدمة الأردنيين والأردن بإخلاص.

ورفض ملك الأردن الحديث الذي يروجه البعض بأن الإهمال أو الفساد هما ثقافة في مجتمعنا، مؤكداً أن ثقافة الأردنيين، هي ثقافة الشرف والرجولة والكرامة، المستمدة ممن أسسوا الدولة من الآباء والأجداد، وهذا هو المعروف عن الأردنيين. وأعرب جلالة الملك عن تفهمه للصعوبات التي تواجه الأردنيين والأردنيات جراء الوباء، مشدداً على أننا سنتجاوز، بعون الله، الظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن من جائحة كورونا، والأوضاع الاقتصادية، وهذا يتطلب العمل بروح الفريق الواحد.