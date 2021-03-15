شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يتجاوز 13500 ليرة.. واللبنانيون يحتجون بلا جدوى والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيروت - ”الخليج 365”:

تواصلت في لبنان، الاثنين، الاحتجاجات الشعبية المنددة بالسياسات المالية والمصرفية، التي أوصلت البلد إلى حافة «الانهيار» الشامل، خصوصاً بعدما تجاوز سعر صرف الدولار الأمريكي 13500 ليرة لبنانية، وهو ما انعكس على شكل ارتفاع جنوني في الأسعار وأدى إلى المزيد من تردي الأوضاع المعيشية، وللمطالبة بوقف الانهيار المالي والاقتصادي، في وقت أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أن تهرب المصارف من تطبيق قانون الدولار الطالبي، يعرضها للملاحقة القانونية والقضائية.



اعتصامات في الشمال

ودون جدوى، تواصلت الاحتجاجات في عموم مناطق لبنان، اعتراضاً على ارتفاع سعر الدولار الذي حلّق عالياً معمقاً الأزمة الاقتصادية وتردي الوضع المعيشي عموماً، وعمد عدد من المحتجين إلى قطع ساحة عبد الحميد كرامي في طرابلس، ليعيد الجيش فتحها بعد ساعات. كما نفذ أصحاب وسائقو الباصات اعتصاماً إمام قصر العدل في طرابلس، احتجاجاً على استمرار توقيف شخصين من سائقي الباصات على خلفية حادث أودى بشخصين، جراء اصطدام سيارتهما بشاحنة كان محتجون قطعوا بها الطريق العام منذ ثلاثة أيام.



قطع طرقات بالجنوب

وفي الجنوب قطع محتجون السير على أوتوستراد صور – صيدا في محلة السكسكية قرب جامعة فينيسيا. كما نفذت مجموعة «إرادة شعب» من حراك صيدا وضمن سلسلة تحركاتها المطلبية بعنوان: «الانتفاضة مستمرة في معركة التغيير من أجل إنقاذ لبنان وخلاص اللبنانيين»، تحركاً احتجاجياً أمام مدخل السراي، سلم خلاله وفد منها مذكرة إلى رئيس مصلحة الاقتصاد علي شكرون في مكتبه في محافظة لبنان الجنوبي، حمل مضمونها سلسلة مطالب لحماية المواطن من كل أشكال الاحتكار والتلاعب في ظل تردي الأوضاع المعيشية وارتفاع سعر صرف الدولار، وسط إجراءات اتخذتها عناصر القوى الأمنية في محيط المكان. وردد المشاركون هتافات طالبت المعنيين بـ «تأمين قوت عيشهم اليومي الذي يتلاشى يوماً بعد يوم مع ارتفاع سعر صرف الدولار الذي يقابله غلاء أسعار السلع الغذائية الأساسية وفقدان المدعوم منها، بسبب الاحتكار وتلاعب التجار بتسعيرتها. ونددوا بـ«السياسات المصرفية والنقدية التي أوصلت البلد إلى الانهيار»، وطالبوا بـمحاسبة الفاسدين وكل من ساهم بنهب المال والعمل على استرجاع هذه الأموال.

ثم استكمل المحتجون مسيرتهم نحو فرع مصرف لبنان المركزي، حيث نفذوا وقفة احتجاجية أمامه طالبوا فيها بـتأليف حكومة انتقالية توقف الانهيار الاقتصادي والمالي.

إضرابات في البقاع

وفي البقاع قطع محتجون السير على طريق النبي عثمان شمالي بعلبك. وأعلنت ​نقابة مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي​،الإضراب والتوقف عن العمل داعيةً مجلس الإدارة إلى«بت مطالب النقابة المرفوعة إليه بمزيد من المسؤولية. وكان بري قد أكّد خلال لقائه أمس وفداً من جمعيّة «أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج»، أنّ عدم تنفيذ المصارف لقانون ​الدولار​ الطالبي يعرّضها للملاحقة القانونيّة والقضائيّة، مشيراً إلى أنّ كلّ ما يُشاع عن سحب هذا القانون أو تعديله غير صحيح على الإطلاق».

إلى ذلك، استمعت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون إلى مجموعة من: «محامون متحدون ضد الفساد» في مكتبها في قصر العدل في بعبدا، وهم في صدد رفع دعوى على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وعدد من الصرافين والمصارف، واتهامهم بتحويل مبالغ ضخمة وكبيرة من الأموال إلى خارج لبنان.