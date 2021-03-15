شكرا لقرائتكم خبر عن «الشغل التونسي» يلوّح بمخطط بديل لإنهاء الأزمة الدستورية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي أنّ للاتحاد مخططاً بديلاً للضغط إيجابياً من أجل إعادة البوصلة نحو الخيارات الوطنية، وذلك بعد نحو شهرين من اندلاع الأزمة الدستورية بعد التعديل الوزاري الأخير، وتمسك الرئاسات الثلاث (الجمهورية والبرلمان والحكومة) بمواقفها، وسط أوضاع صحية واجتماعية واقتصادية صعبة. وأفاد الطبوبي في تصريح إعلامي خلال إشرافه الأحد بجزيرة قرقنة (جنوبا) على إحياء الذكرى 22 لوفاة النقابي الوطني الحبيب عاشور، بأنه سوف يتم الإفصاح عن هذا المخطط البديل، بعد الرجوع إلى مؤسسات الاتحاد، وذلك بعد عدم التعامل بجدّية وإيجابية من قبل رئاسة الجمهورية مع مبادرة الاتحاد التّي تقدم بها مؤخراً. واوضح أنّ الاتحاد لن يلعب دور المتفرج إزاء الوضع الخطير الذي تنحو نحوه البلاد بسبب مهاترات النخبة السياسية الفاشلة التي تفتقر إلى مفهوم الدولة ومسؤولية رجالاتها. وقال الطبوبي، بشأن المفاوضات الاجتماعية، إنّه ستتم العودة، قريباً، الى المفاوضات في القطاع الخاص والقطاع العام والوظيفة العمومية. وأشار إلى أنّ قياديي المنظمة ماضون على درب زعمائها ومؤسيسها، لتفعيل مبادئ الزعيم فرحات حشاد وسيظل الاتحاد قوة اقتراح بوطنيته وثقافته الديمقراطية واحترامه لمؤسسات الدولة. ---------- مساعدات البنك الدولي -----------

من جانب آخر، أعلن البنك الدولي، أمس الاثنين، أنه سيخصص 300 مليون دولار لمساعدة نحو مليون عائلة فقيرة في تونس. وذكر فريد بلحاح، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن شرط حصول تونس على هذا الدعم هو الشفافية والنجاعة وأن يذهب مباشرة للعائلات الفقيرة، بحسب «رويترز». وقال بيان لرئاسة الجمهورية التونسية إن رصد 300 مليون دولار لفائدة الطبقات الهشّة في تونس موضوع لقاء رئيس الجمهورية قيس سعيد مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فريد بلحاج.

(وكالات)