شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يسجل أكبر حصيلة يومية في إصابات كورونا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عمان - (رويترز)

أظهرت بيانات صحية رسمية، الاثنين، أن الأردن سجل 9417 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، في أكبر حصيلة يومية مُنذ بدء الجائحة، كما سجل 82 وفاة جديدة.

وارتفعت الإصابات الجديدة من 8053 سُجلت، أمس الأحد، في البلد الذي يبلغ عدد سكانه عشرة ملايين نسمة. وسجل الأردن في المجمل 401319 إصابة بالفيروس منذ مارس/ آذار من العام الماضي، و5428 وفاة.