شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الأبيض: لا ضرائب على من يقل دخله عن 400 ألف دولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي الاثنين إن الرئيس الأمريكي جو بايدن ما زال ملتزما بتعهده الذي قطعه على نفسه أثناء حملته الانتخابية لعدم زيادة الضرائب على الأفراد الذين يقل دخلهم السنوي عن 400 ألف دولار. وقالت ساكي إن إدارة بايدن تعمل عن كثب مع أعضاء الكونجرس بشأن أفضل السبل لتمويل خطط لحزمة طموحة للبنية التحتية، لكن تلك الخطط لم يتم حتى الآن وضع اللمسات النهائية عليها. وأضافت قائلة إن بايدن «يعطي الأولوية والتركيز دوما للأفراد الذين يدفعون حصتهم العادلة (من الضرائب) ويركز أيضا على الشركات التي ربما لا تدفع حصتها العادلة.» (رويترز)