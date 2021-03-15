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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أسهم أوروبا تغلق مستقرة تحت ضغط الشركات المالية والتعدين

المؤشرات اليابانية ترتفع بتفاؤل حزمة التحفيز الأمريكية الضخمة

تباينت مؤشرات الأسهم العالمية تحت ضغوط اختلاف بيانات النمو والأعمال، ففي «وول ستريت» تأرجحت المؤشرات تحت ضغط تراجع أسهم التقنية، بينما في أوروبا غلب الارتفاع على المؤشرات، فيما كان هبوط «كاك» و«فوتسي» هامشياً، في حين ارتفعت الأسهم اليابانية مقتفية أثر مؤشرات الأسهم الأوروبية في الجلسة السابقة.

في بورصة نيويورك، غلب الارتفاع على مؤشرات الأسهم الأمريكية في مستهل تداولات الاثنين، ليسجل «داو جونز» مستوى قياسياً جديداً، مع التفاؤل بشأن تعافي الاقتصاد.

وارتفعت أسهم شركات الطيران مع التفاؤل بشأن استمرار توزيع لقاحات كورونا وتعافي الاقتصاد، وأقر الرئيس الأمريكي جو بايدن حزمة تحفيز مالي بقيمة 1.9 تريليون دولار في الأسبوع الماضي، لدعم الاقتصاد للتعافي السريع من الوباء.

بينما تعرضت أسهم التكنولوجيا للضغط مع استمرار عائد سندات الخزانة الأمريكية لآجل 10 سنوات أعلى 1.60%.

وارتفع مؤشر «داو جونز» بنحو 0.4% إلى 32921 نقطة، وهو أعلى مستوى على الإطلاق، كما زاد «ستاندرد أند بورز» بنسبة 0.1% إلى 3946.1 نقطة، بينما تراجع «ناسداك» بنحو 0.08% ليسجل 13309.3 نقطة، قبل أن تتذبذب المؤشرات الثلاثاء في نطاقات ضيقة.

الأسهم الأوروبية

أغلقت الأسهم الأوروبية مستقرة الاثنين، وسط تراجعات بقيادة الشركات المالية وقطاع التعدين، ومكاسب لسهم شركة المراهنات فلاتر إنترتنمنت وتفاؤل حيال انتعاش اقتصادي قوي مما كبح الخسائر.

ولم يطرأ تغير يذكر على المؤشر ستوكس 600 الأوروبي، الذي اقترب قليلا من ذروته القياسية المسجلة العام الماضي. وجاءت أسهم السفر والترفيه وصناع السيارات وقطاعات الأغذية والمشروبات من بين أكبر الرابحين اليوم.

في المقابل، انخفضت أسهم شركات الموارد والطاقة 1.5 بالمئة، ونزل مؤشر القطاع المالي واحدا بالمئة.

وقفز سهم فلاتر 6.8 بالمئة ليتصدر المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني بعد أن قالت مجموعة المراهنات إنها تدرس إدراج حصة صغيرة من وحدتها يو.إس فان دويل.

يبعد ستوكس 600 نحو 2.6 بالمئة عن أعلى مستوياته على الإطلاق، لكن التعاملات تتسم بالتذبذب بفعل المخاوف من ارتفاع التضخم بما قد يثني البنوك المركزية عن ضخ الأموال الضرورية للتعافي الاقتصادي.

كان ارتفاع عوائد السندات قد ضغط على قطاعات النمو عالية القيمة مثل التكنولوجيا، بينما دفع القطاعات الحساسة للاقتصاد مثل البنوك والطاقة وصناعة السيارات إلى الارتفاع.

وقال روس مولد، مدير الاستثمار في ايه.جيه بيل، «كما لو أن الأسواق تذكرت أن تسعد مجددا بالتعافي الاقتصادي. في الوقت الحالي تركيزنا منصب للغاية على مخاطر التضخم. المكاسب الناجمة عن انتعاش الاقتصاد مع إعادة فتح الدول تبددت... وبواعث القلق من ارتفاع الأسعار لم تتلاش تماما.»

الأسهم اليابانية

ارتفعت الأسهم اليابانية، الاثنين بفضل التفاؤل الذي صاحب إقرار حزمة تحفيز أمريكية ضخمة ليدعم الأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية، بينما نزل سهم مجموعة سوفت بنك في حين سجلت شركات التكنولوجيا الأخرى مكاسب محدودة.

وارتفع المؤشر نيكاي 0.17 بالمئة ليغلق على 29766.97 نقطة كما زاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.91 بالمئة إلى 1968.73 نقطة. وقال شويتشي اريساوا مدير عام إدارة أبحاث الاستثمار في إوايكوسمو سيكيورتيز «السوق في اليايان اليوم انعكاس للسوق الأمريكية يوم الجمعة».

ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي لخامس قمة غير مسبوقة على التوالي يوم الجمعة بعدما أقر مجلس النواب الأمريكي بشكل نهائي حزمة تحفيز بقيمة 1.9 تريليون دولار. وأضاف اريساوا «المستثمرون يشترون الأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية التي ستستفيد من تعافي الاقتصاد الأمريكي، والذي من شأنه أن يتسارع بفضل الحزمة الاقتصادية الضخمة التي أقرت».

وارتفعت أسهم شركات النقل أسهم وشركات المواد في اليابان. وقفز سهم شركة بناء السفن ميتسوي إي آند اس هولدينجز 7.78 بالمئة وزسهما شركتي الشحن كواساكي كيسن 7.02 بالمئة ونيبون يوسن 4.74 بالمئة. وقفز سهم آنا هولدينجز 4.43 بالمئة والخطوط الجوية اليابانية 3.79 بالمئة.

وتراجعت أسهم التكنولوجيا في اليابان مقتفية خسائر المؤشر ناسداك وهبط سهم مجموعة سوفت بنك 2.49 بالمئة. وفقد سهم طوكيو إلكترون 1.56 بالمئة وادفانتست 1.26 بالمئة. (رويترز)